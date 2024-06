Bologna, calcinacci caduti in via Santo Stefano: ecco cosa è successo

Bologna, 27 giugno 2024 – Vigili del fuoco in via Santo Stefano, oggi pomeriggio, per verificare lo stato del palazzo a ridosso delle Torri, che ospita al piano terra il ristorante Hamerica, da cui sarebbero caduti alcuni calcinacci.

I pompieri, intervenuti dietro segnalazione di alcuni passanti, dopo aver controllato lo stato del tetto del palazzo, hanno circoscritto, in via precauzionale, una piccola porzione di marciapiede, interdetta al passaggio.

Disagi anche nella mattina

Già in mattinata c'erano stati alcuni disagi nella via a causa del crollo di alcuni cavi dell'alta tensione, proprio all'incrocio con via Rialto e di fronte alla Farmacia del Corso. Sul posto, il traffico è rimasto semi bloccato e i bus sono stati deviati. Le ragioni del crollo sono ancora da chiarire.