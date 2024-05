Linea rossa del tram a Bologna: a luglio lavori in centro e strade chiuse

Bologna, 28 maggio 2024 - La Linea rossa del tram inizia a prendere sempre più forma e sposta i lavori in centro storico a partire dall’inizio di quest’estate.

I lavori del tram tra luglio e settembre: la linea tratteggiata indica le zone con i cantieri aperti, quella rossa i cantieri terminati, quella rosa i programmati

Entro la prima metà di luglio, infatti, alcuni cantieri verranno aperti in via Indipendenza e in Ugo Bassi. “Un altro fronte di cantiere si apre in centro storico - commenta l’assessora Orioli -, con l’avvio del cantiere nella prima porzione di via Ugo Bassi e in via Indipendenza, dall’asse Mille-Irnerio fino a piazza di porta Galliera”. Parliamo della parte di via Indipendenza più vicina alla stazione. Rispetto a quanto detto nel piano preventivo, ci sono sostanziali novità.

Il cantiere di Ugo Bassi

I lavori saranno divisi in tre cantieri “per facilitare la circolazione locale per residenti e commercianti - continua Orioli -, visto che già con la chiusura di via San Vitale per il consolidamento della Garisenda abbiamo dei condizionamenti abbastanza severi sulla circolazione del centro storico”.

La prima parte di cantiere riguarda il tratto da via Marconi fino all’incrocio con via Cesare Battisti-Nazario Sauro. “Sarà un cantiere che chiuderà Ugo Bassi solamente tra queste due strade - continua Orioli -, lasciando intatta la possibilità di una percorrenza trasversale e quindi dell’accesso al retro di edifici e attività di questo tratto. E non sarà interdetta la circolazione sotto i portici”. Tutto ciò vale “da circa la metà di luglio fino alla fine di ottobre”. La seconda parte si concentrerà, a partire da metà ottobre, dall’incrocio con via Cesare Battisti (escluso) a quello con via Venezian (sempre escluso). A cavallo del nuovo anno, a gennaio 2025, ci sarà la terza e ultima fase che coinvolgerà, partendo da via Venezian, via Indipendenza, comprendendo gli incroci.

Tutti i passaggi sono disponibili sul sito trambologna.it. “I tre cantieri sono più brevi e circoscritti rispetto a come li avevamo prospettati all’inizio - dice Orioli -, per dare maggiore flessibilità d’uso allo spazio vitale del centro”.

Il cantiere di via Indipendenza

Sempre dalla seconda settimana di luglio sarà cantierizzato anche il tratto di Indipendenza, compreso tra via Irnerio e viale Masini. Parliamo di un cantiere “tradizionale - commenta l’assessora -. Si eseguono i lavori su metà carreggiata alla volta. Ci sarà sempre un senso di marcia aperto in direzione uscita dal centro, svoltando a destra da Irnerio”. Questo cantiere accompagnerà i lavori in Ugo Bassi per la stessa durata e si concluderà quindi a inizio 2025.

Cosa succede agli autobus

Ci saranno delle deviazioni sulle linee di trasporto pubblico locale. Legate anche “alla riapertura dell’incrocio, sempre a metà luglio, tra via Lame e Riva Reno - dice Orioli -. Andremo a esercitare una chiusura parziale tra via Riva Reno e San Felice: le auto continueranno a circolare, ma sarà interrotta la circolazione dei bus”. Sono previsti percorsi alternativi per le linee.

Via Riva Reno

La scopertura del canale è prevista a giugno, ma si dovrà lavorare anche superficialmente per sistemarlo. Da questo mese parte il cantiere dalla rotatoria di Riva Reno a San Felice.