Tram a Bologna: posata la prima rotaia della linea Rossa. Video

Bologna, 8 maggio 2024 – Posate le prime rotaie della linea rossa del tram a Bologna alla rotonda Leone Pancaldi in zona Fiera (video). "Siamo in linea con il cronoprogramma dei lavori che devo terminare nel 2026. Ma qui finiremo già entro l'estate".

La prima rotaia del tram viene posata in zona Fiera (foto Schicchi)

Il sindaco Matteo Lepore con l'assessora alla Mobilità Valentina Orioli fa sapere che i cantieri stanno seguendo la tabella di marcia e in via Riva Reno potrebbero anche terminare in anticipo ("ora siamo al lavoro sui sottoservizi"). I tecnici indicano la radio map: terminati i lavori in Fiera, si passerà in via della Repubblica e poi in via Saffi. "Ci saranno lungo la linea Rossa zone pavimentate, ma anche in erba", ricorda il primo cittadino.

Terminata la posa delle prime rotaie - ciascuna di 60 chilo per metro lineare - non è mancato qualche applauso tra operai, consiglieri comunali (presente l'ex assessore Mazzanti), la presidente del quartiere Adriana Locascio e, scherza qualcuno, alcuni umarells. Non mancano le critiche di alcuni cittadini del comitato delle vicine scuole Besta, mentre alcuni hanno fermato il sindaco per dire no al Passante e chiedergli di non chiudere il museo della città.

Il percorso

La Linea rossa avrà un capolinea all'estremità ovest, ossia a Borgo Panigale, e proseguirà lungo l'asse della via Emilia, con fermate all'ospedale Maggiore, centro e Stazione centrale, Bolognina e Fiera. Qui la linea si biforcherà: un ramo arriverà al capolinea nei pressi del casello autostradale della Fiera e del parcheggio Michelino mentre l'altro ramo percorrerà viale della Repubblica e via San Donato proseguendo verso la zona del Pilastro, per arrivare al capolinea in via Fanin vicino alla facoltà di Agraria e al Caab.

A ovest del capolinea di Borgo Panigale verrà realizzato il deposito principale della linea, mentre un deposito secondario si troverà a est del Pilastro, in via Larga.

Complessivamente lungo il tracciato della tranvia ci saranno 31 fermate, oltre ai 3 capolinea.

Le fermate

Terminal Emilio Lepido, Villaggio Ina, Ducati, Manuzio, Borgo Panigale Stazione, Fiorini, Ponte Lungo, Santa Viola, Prati di Caprara, Ospedale Maggiore, Saffi, Porta San Felice, Riva Reno, Via Lame, Ugo Bassi, Indipendenza, VIII Agosto, Porta Galliera, Matteotti Alta velocità, Piazza dell’Unità, Zucca, Liberazione, Fiera - Aldo Moro, Repubblica, Centro Zanardi, San Donato, San Donnino, Cadriano Bivio, Pirandello, Pilastro, Sighinolfi, Capolinea Facoltà di Agraria, Viale Fiera, Fiera Michelino.