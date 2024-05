Tram Bologna, via San Felice e Riva Reno: 45 nuovi posti auto, azzerate le preferenziali

Bologna, 2 maggio 2024 – Ci saranno 45 nuovi posti per la sosta nella zona di via Riva Reno che è coinvolta dai cantieri del tram e saranno disponibili già dalla prossima settimana.

Lo annuncia il Comune, spiegando che i posti auto verranno ricavati grazie alla sospensione delle corsie preferenziali di via Riva di Reno, tra Azzarita (rotonda Ettore Tarozzi) e via della Grada, e di via San Felice in direzione periferia, nel tratto compreso tra via Riva Reno e la Porta.

Trova dunque conferma una modifica che era stata ipotizzata nei giorni scorsi e per la quale si era formato anche un apposito comitato di cittadini e commercianti che ha incontrato anche il sindaco Matteo Lepore al fine di evidenziare gli enormi problemi legati ai parcheggi, sia per i residenti della zona, sia per chi ha un’attività commerciale.

I nuovi posti auto saranno con strisce blu e destinati alla sosta a pagamento per i non residenti (gratuita invece per chi vive in zona), in modo da contemperare anche le esigenze delle attività commerciali dell’area, come viene precisato da Palazzo d’Accursio, alle quali è stata riservata una zona destinata al carico-scarico di quindici metri a ridosso dell’incrocio con via Riva di Reno

La segnaletica sarà realizzata a partire da lunedì prossimo. Le nuove aree di sosta sono consultabili sul sito trambologna.it.

Questa operazione, che va compensare in parte i posti auto persi temporaneamente a causa dei cantieri, fa seguito a quella del tutto simile realizzata in via Lame, dove la sospensione della corsia preferenziale ha permesso di ricavare una trentina di posti riservati ai residenti. Nella stessa area Felice sarà ricollocata anche la fermata Rondone, non più fruibile a causa della della deviazione dei bus.

Intanto, sull’altro fronte dei cantieri della Linea Rossa, in zona Fiera, tutto è pronto per l’avvio dei lavori in via della Liberazione da martedì prossimo.

La viabilità sarà consentita sulla strada con un senso unico su due corsie in direzione piazza dell’Unità, con la soppressione della preferenziale in direzione via Stalingrado.

Al termine di tutti i lavori le linee di tram saranno quattro (gialla, rossa, verde e blu), la prima che verrà terminata è la linea rossa entro il 2026.

La ’rossa’ si svilupperà dal capolinea, posto all’estremità ovest di Borgo Panigale, lungo l’asse della via Emilia, servendo l’Ospedale Maggiore e transitando per il centro storico della città, per poi proseguire verso la Stazione centrale, la Bolognina e la Fiera.