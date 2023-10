Candele per le vittime in Israele, Bologna unita chiede la pace: "Basta con la barbarie e le atrocità"

Bologna, 12 ottobre 2023 – Tante candele illuminano il memoriale della Shoah, i volti delle vittime e i tanti cittadini israeliani rapiti nei blitz e negli attacchi di Hamas in Israele. È attorno al monumento a pochi passi della stazione, in onore alle vittime dell’olocausto, che si è stretta la comunità ebraica bolognese. A ispirare il momento di preghiera e riflessione sono stati i circa 300 studenti israeliani che vivono a Bologna, ma attorno a loro si sono stetti tanti cittadini di tutte le età e tanti rappresentanti della società civile e della politica. Tra loro, anche il professore Romano Prodi: "Siamo lontani dalla pace, bisogna sperare, ma non siamo vicini – osserva –. È il momento della preghiera".

Il presidente della comunità ebraica bolognese, Daniele De Paz, vuole "ricordare non solo le vittime, ma anche che bisogna essere con tutte le forze contro ogni forma di violenza e di sopruso". "Israele in poche ore si è trovata sotto attacco – ha detto – violata nei propri confini e libertà statuite di diritto internazionale, travolta dalla barbarie smisurata di Hamas, un’organizzazione terroristica finanziata da diversi Paesi, primo tra tutti l’Iran, che progetta la distruzione di Israele e di tutte le comunità ebraiche del mondo".

A prendere la parola dopo di lui è stato l’assessore alla Scuola del Comune, Daniele Ara: "La condanna che noi dobbiamo pronunciare rispetto ad Hamas deve essere forte e totale – ha detto –. Hamas non fa certo l’interesse della Palestina in un conflitto che dura da tanto, troppo tempo. Bologna è la città del civismo, che ha la sua storia nella liberazione degli schiavi e nel Liber Paradisus. Chiediamo che la politica riprenda in mano la situazione. Vogliamo un Paese di pace e un Medio Oriente che trovi una chiave di convivenza per le generazioni future". Dopo di lui ha preso la parola la vice presidente della Regione Irene Priolo: "Quando si vedono immagini di donne e bambini trucidati, si passa alla barbarie – ha ribadito – e noi condanniamo sempre la barbarie".

Netta anche la condanna dei parlamentari Pd Andrea De Maria e Virginio Merola. "Questo è un luogo che deve essere un monito per tutti, contro la mala pianta dell’odio e della barbarie – ha detto De Maria –. L’idea dei due popoli e dei due Stati passa anche attraverso la sconfitta di Hamas", ha aggiunto. Merola ha voluto invece ringraziare "Israele che difende la democrazia. Credo nella pace e per la pace si deve combattere in certe occasioni".

A concludere la manifestazione, le parole di Ehud, studentessa israeliana in rappresentanza di tutti i giovani iscritti all’Alma Mater. "Non possiamo più stare in silenzio – dice – la nostra protesta parla più forte delle migliaia di proteste intorno a noi".