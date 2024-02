Career Day 2024, gli studenti: “Qui per il nostro futuro, una bella opportunità per farci conoscere dalle aziende”

Bologna, 21 febbraio 2024 - Una giornata per conoscere un mondo ancora misterioso come quello del lavoro per molti ragazzi laureati o in procinto di esserlo. Sono state oltre 4.000 le presenze al Career Day organizzato da Alma Mater nel padiglione 33 di BolognaFiere, tra chi era alla ricerca di un colloquio, di un incontro informale o di semplici informazioni in vista di un'importante scelta da prendere. Abbiamo raccolto per l'occasione opinioni e pensieri di alcuni ragazzi che hanno preso parte all'evento.

Oltre 4.000 presenze per il "Career Day" 2024

"L'Università da sempre a supporto degli studenti"

Oltre 180 aziende suddivise tra i vari stand, delle quali il 60% si trova all'interno del territorio dell'Emilia-Romagna. Una parte di queste offrivano tirocini e periodi di prova, mentre altre avevano già posizioni aperte a cui candidarsi. Migliaia di curriculum consegnati, decine di aziende e rappresentanti a cui porre ogni tipo di domanda pur di soddisfare la richiesta di curiosità dello studente. Career Day ha offerto tutto questo e ha dato modo anche alle varie aziende operanti in diversi ambiti per cercare profili adeguati alle loro necessità.

"Noi in quanto università abbiamo sempre cercato di dare un sostegno a studenti e docenti. - ha dichiarato il rettore dell'Università di Bologna, Giovanni Molari -. Career Day è una bella occasione di incontro e scambio per far conoscere le opportunità di lavoro sul nostro territorio, ma non solo. C’è una ricchissima richiesta di competenze che si stanno diversificando sempre di più". Ma quali sono, secondo il rettore, le competenze più richieste ora sul mercato?

"Ingegneri e lauree Stem sono sempre in vetta alla lista - spiega Molari -, ma il mercato si sta evolvendo su una maggiore trasversalità, sono infatti aumentate le richieste di laureati in Scienze Politiche ed Economiche. L'Unibo sta cercando di arricchire le competenze dei ragazzi potenziando anche laboratori e infrastrutture con l’aiuto anche dei finanziamenti arrivati dal Pnrr."

"Aiutiamo gli studenti che escono dalla nostra università ad affacciarsi al mondo del lavoro - afferma Marco Momoli,di Meta BolognaFiere - Questa collaborazione con l'Unibo va avanti da 11 anni e ci fa molto piacere. Career Day funziona molto bene, ogni anno tantissimi studenti scelgono di partecipare a questo evento e sappiamo che c'è un ritorno dato che poi molti trovano lavoro e per questo motivo collaboriamo molto volentieri ad iniziative come questa."

"Qui per trovare un lavoro"

La parola d'ordine è 'opportunità', quella che hanno colto diversi studenti presenti al "Career Day" per presentarsi ad importanti aziende. Ed è stato anche il modo più utilizzato da alcuni ragazzi, dei quali abbiamo ascoltato opinioni e pensieri, per definire una giornata all'insegna della scoperta del mondo lavorativo.

Lorenzo è laureando magistrale in Ingegneria Meccanica e si è definito soddisfatto per gli incontri avvenuti: "Penso sia stata una bella opportunità, come pensavo che fosse - spiega - per farci conoscere dalle tante aziende presenti, tant'è che ho finito i curriculum che mi ero stampato per l'occasione (sorride, ndr). Questa giornata mi ga sperare in un lavoro adeguato alla mia preparazione."

"Ho trovato molto utile l'evento di oggi - racconta invece Sebastiano, collega laureando di Lorenzo nella facoltà di Ingegneria Meccanica - perché ci ha permesso di entrare in contatto con realtà aziendali sia del territorio che del resto d'Italia. Ho avuto modo di ampliare la nostra visione su quelle che sono le nostre opportunità di carriera future successive alla laurea. La manifestazione ci ha anche aiutato a capire un po' meglio che cosa vogliamo fare nel futuro prossimo e questo l'ho trovato molto interessante".

Giovanna e le colleghe sono laureande in Ingegneria Gestionale. Le ragazze provengono da diverse zone d'Italia, da Genova a Salerno, e hanno speso anch'esse parole di fiducia nei confronti del 'Career Day': "Tante idee nuove e prospettive per il futuro." affermano all'unisono. "La giornata c'è stata di grande aiuto soprattutto per quanto riguarda i tirocini e le modalità con le quali muoversi dato che siamo alle prime armi. - dichiara Giovanna - Da apprezzare il fatto che abbiano chiamato tra i vari rappresentanti anche ex tirocinanti ed ex studenti di pochi anni più grandi di noi, questo ci ha dato una visione ancora più approfondita."