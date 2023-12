Bologna, gli chiedono una sigaretta e lo rapinano con una pistola giocattolo

Bologna, 4 dicembre 2023 – Gli hanno chiesto una sigaretta. E mentre lui frugava nelle tasche per prenderla, lo hanno minacciato con una pistola giocattolo, costringendolo a consegnare loro tutto il denaro che aveva con sé.

La rapina è avvenuta domenica sera intorno alle 19,20 in via Matteotti. La vittima, un ragazzo pakistano di 28 anni, è stata derubata di 200 euro da due giovani nordafricani. Uno dei due, un tunisino di 21 anni, è stato fermato subito dopo dalla polizia: la vittima infatti, subito dopo la rapina, aveva chiamato il 113, tenendo sempre a vista il rapinatore, rimasto in zona mentre l’altro si era allontanato.

All’arrivo degli agenti, il ventunenne non aveva con sé né la pistola giocattolo, né i soldi sottratti alla vittima. È stato comunque arrestato per rapina aggravata e accompagnato alla Dozza in attesa della convalida.