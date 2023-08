Ciclabile di via Saragozza Bologna, la vernice si scioglie dopo la pioggia

Bologna, 31 agosto 2023 – Il maltempo mette i bastoni tra le ruote ai lavori per la ciclabile di via Saragozza. Lo scroscio di pioggia del pomeriggio fa colare via in un attimo la tinta, in fase di ripristino e di lavorazione, e subito la foto diventa virale sul web.

Succede su un tratto chiuso alla circolazione, probabilmente si tratta di qualche metro in fase di tinteggiatura e la vernice fresca potrebbe aver ceduto con le gocce di pioggia. E il Comune ha subito pulito.

E non è la prima volta: qualche mese fa, sempre dopo il maltempo, la vernice da poco stesa aveva iniziato a staccarsi dall’asfalto, come una sottile pellicola, scatenando una pioggia di segnalazioni sui social.

In quel frangente, subito era arrivata le replica del Comune. Da palazzo d’Accursio avevano specificato che il danno non era collegato al maltempo.

Il Comune: “Vernice fresca, colpa della pioggia”

“Non si tratta di un episodio come quello già registrato nei mesi scorsi, causato cioè da un lotto di vernice difettoso – precisa oggi il Comune -, bensì di un semplice effetto dello scroscio di pioggia di questo pomeriggio sulla vernice fresca appena stesa su un tratto di circa 13 metri, che è stato subito dopo ripulito. I lavori proseguiranno dunque normalmente”.

Un rosso che aveva indignato più di un utente tempo addietro, visto che la striscia affianca i portici patrimonio Unesco. E ha anche sollevato i dubbi della soprintendenza alle Belle Arti che avevano già annunciato “una interlocuzione” con l’Amministrazione.