Bologna Città 30, Lepore: “Salvini non disapplicherà le ordinanze. Nessun strappo, lavoriamo insieme” Il sindaco all’evento ‘Più piano, più sicuro’ in SalaBorsa ha ripetuto tutti i benefici della scelta: “Il dato nuovo è che registriamo un più 29% negli spostamenti ciclabili per andare al lavoro, assieme agli incidenti che continuano a calare e all'inquinamento che a Bologna, secondo le centraline, continua a scendere”