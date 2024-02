Bologna Città 30, la protesta dei taxi in Comune: “Questi limiti ci penalizzano”

Bologna, 19 febbraio 2024 – La Città 30 proprio non va giù. Sicuramente non agli autisti di taxi e Ncc (noleggio con conducente, ndr). Avevano annunciato mobilitazioni nei giorni scorsi, attraverso i rappresentanti delle sigle sindacali Uil Trasporti e Uritaxi, ed ecco che la protesta è servita. Oggi la protesta in Comune. Altre sigle invece avevano tenuto aperta la porta del dialogo.

La protesta dei taxi in regione (foto Schicchi)

Letizia Iorio, presidente provinciale di Uritaxi aveva definito "Bologna città 30 penalizzante. Non solo per la nostra categoria di tassisti, ma per tutti, visto che i tempi di percorrenza si sono allungati, così come ci sono stati peggioramenti nell’erogazione del servizio”.