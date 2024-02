Bologna città 30, Salvini scrive a Lepore: “Sarei grato se mi aggiornasse sulla direttiva”

Bologna, 13 febbraio 2024 – Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha inviato una lettera al sindaco di Bologna Matteo Lepore sul limite dei 30km/h dopo la direttiva sui limiti di velocità nei Comuni.

''La direttiva individua puntualmente i criteri che le amministrazioni comunali sono tenute a rispettare nella fissazione di limiti di velocità derogatori rispetto a quello previsto in via generale dal predetto articolo 142, comma ,1 del Codice della strada, corrispondente a 50 km/h'', ha scritto Salvini.

E ancora: ''In considerazione del richiamo operato nella direttiva a garantire che tutti i Comuni si attengano alle prescrizioni ivi contenute, le sarei grato se volesse aggiornarmi sulle misure che intende adottare in tal senso. I miei Uffici sono a disposizione per le opportune interlocuzioni tecniche sul tema''. Lo fa sapere il Mit.

Lepore tira dritto

Il 2 febbraio, ricevuta e letta la direttiva del ministero, il Comune di Bologna aveva tirato dritto per la sua via. "Noi siamo tranquilli perché stiamo rispettando il Codice della strada", aveva detto il sindaco Lepore. Rilanciando: "Serviranno mesi per capire come applicare questa direttiva". E comunque la palla sarebbe dovuta tornare al tavolo del confronto col ministero e gli altri Comuni italiani, in sede Anci, per "trovare insieme il modo di gestire questa cosa".

Salvini preme: si rischia contenzioso giuridico

Ma ora Salvini preme. In assenza di riscontro, par di capire, il ministero si vedrebbe nelle condizioni di passare alle mosse successive. Fin dall'inizio della diatriba Roma-Bologna si era parlato di un provvedimento di "disapplicazione" delle ordinanze comunali, cosa che potrebbe innescare un contenzioso giuridico.

"La Città 30 richiede tempo”

Venerdì scorso l'assessora comunale alla Mobilità, Valentina Orioli, aveva ribadito che la Città 30 "richiede tempo", sia "perché le nuove regole diventino patrimonio comune", sia per valutarne "l'efficacia" attraverso dati oggettivi. Per questo "non riteniamo di dover apportare modifiche repentine al progetto, controlli compresi", ha specificato. Inoltre, già lo scorso 1 febbraio, il Comune aveva detto: "Studieremo la direttiva che da una prima lettura ci pare essere contraddittoria. Riteniamo - diceva sempre Orioli - di essere in linea con il codice della strada per la nostra Città 30. Non faremo mancare la nostra collaborazione e disponibilità in ogni caso, perché la nostra priorità è la sicurezza stradale e la qualità della vita delle persone".