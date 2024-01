Trafficano con la droga vicino a un caravan: sequestrate marijuana e un’ascia

Bologna, 17 gennaio 2024 - Due uomini di nazionalità italiana, un 34enne e un 37enne, sono stati bloccati dai Carabinieri per possesso di armi e stupefacenti. Il sequestro è avvenuto in seguito a una perquisizione compiuta dai Carabinieri in via Bignardi, nel quartiere Navile, a un gruppo di quattro persone. I due uomini arrestati erano già noti alle Forze dell'Ordine per alcuni precedenti, mentre gli altri due sono riusciti a scappare in automobile.

La dinamica

Durante un servizio di controllo nel pomeriggio di sabato scorso, i Carabinieri hanno notato quattro persone sostare vicino a un caravan e un’automobile parcheggiati. Dopo essersi accorti dell’arrivo delle autorità, i due fuggitivi sono saliti tempestivamente sull’autovettura, mentre gli altri due, dagli atteggiamenti sospetti, sono stati interrogati e perquisiti. Un’ascia di circa 90 cm, con il manico in legno e la lamina di metallo, è stata recuperata all’interno del caravan, mentre in una tasca del giubbotto di uno dei due è stato rinvenuto un involucro contenente 1,4 grammi di marijuana. Il 34enne, di professione cuoco, è stato fermato con l'accusa di reato di porto d'armi o di oggetti atti ad offendere, mentre il 37enne è stato bloccato in quanto assuntore di sostanze stupefacenti. I due individui e gli oggetti sequestrati sono stati segnalati alla Procura di Bologna.