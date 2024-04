Preso con 3 chili di droga in casa: arrestato a 25 anni

Crevalcore (Bologna), 29 aprile 2024 - Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Crevalcore per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il venticinquenne, domiciliato in provincia, è stato fermato per un controllo stradale effettuato dai militari dell'Arma per le vie del centro.

Alla vista dei carabinieri il ragazzo ha subito mostrato nervosismo, motivo per cui è stato perquisito. Il venticinquenne è stato trovato in possesso di 25 grammi di cocaina, scoperta che ha spinto i militari dell'Arma a proseguire la perquisizione anche a casa del giovane, in cerca di altra droga.

In questo modo, all'interno dell'abitazione, i carabinieri hanno recuperato un chilo e 800 grammi di hashish e un chilo di ketamina. La droga è stata sequestrata e il venticinquenne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portato in carcere.