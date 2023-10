Elicottero caduto a Ferrara, ansia per Hazem Bayumi. “Era esperto e scrupoloso”

Bologna, 11 ottobre 2023 – “Ragazzi andiamo a Venezia: qualcuno viene?". È il tenore dell’ultimo scambio di parole tra Hazem Bayumi affiancato da un amico inglese sessantenne, con il quale anche lunedì si era alzato in volo dal campo volo Valsamoggia, e i soci di questo club di appassionati tra Bazzano e Monteveglio.

Nessuno ha avuto il tempo di aggregarsi e così a bordo del suo recente acquisto, un ‘Augusta Bell AB 206’ con cinque posti, al momento della partenza erano in due: il 73enne imprenditore egiziano domiciliato a Bologna, ma con un forte radicamento in Valsamoggia, e il suo amico.

Ufficialmente i due sono ancora dispersi, ma tutto fa supporre che siano ben poche le speranze di ritrovarli in vita, dopo l’esplosione e l’inabissamento dell’elicottero in un lago in provincia di Ferrara (foto e video).

L’auto di Bayumi dalle 10 di ieri è parcheggiata a fianco dell’hangar nel quale teneva l’elicottero. Sotto la tettoia le cisterne, che contengono la benzina utilizzata per rifornire il mezzo, recano già i sigilli dei carabinieri: fra le cause dell’incidente ci potrebbero essere anche le condizioni del carburante.

“I carabinieri sono appena andati via – spiega il presidente del club Walter Barbaranelli che, di fronte alle prime immagini, ha temuto per il destino del pilota –. Ho visto quella coda blu e, mettendo insieme le informazioni, purtroppo il quadro tornava". Barbaranelli era insieme agli amici nel tardo pomeriggio di ieri: il pensiero di tutti è rivolto ai famigliari di Bayumi, mentre emerge il ritratto di un uomo entusiasta, cortese, corretto: "Quando abbiamo aperto questo campo volo si è aggregato e l’intesa è arrivata subito, in zona è molto conosciuto e stimato. È un imprenditore che ha sviluppato attività in Italia e anche all’estero. Appena poteva era qui: anche domenica, con il suo elicottero, era andato a Pavullo. E va detto che non era solo scrupoloso, ma anche pignolo. Difficile fare ipotesi sulle cause: se c’è stata un’esplosione, è chiaro che potrebbe esserci stata una perdita di carburante", ragionano gli amici.

Sullo sfondo della pista una macchia di vegetazione segnala la presenza di Villa Gandolfo, residenza settecentesca che, da imprenditore edile, Bayumi aveva acquistato e restaurato. Sua la realizzazione del villaggio Vera, alla Bersagliera, dedicato alla memoria della moglie bolognese, conosciuta ai tempi dell’Alma Mater (dove si è laureato in Farmacia) e scomparsa prematuramente.

