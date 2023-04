Bologna, famiglie arcobaleno in piazza contro le politiche del governo Meloni

Bologna, 2 aprile 2023 – Piazza Maggiore si è riempita, nonostante la pioggia, per protestare contro le politiche del governo Meloni per le famiglie arcobaleno. Sono oltre un migliaio i bolognesi che hanno deciso di partecipare alla manifestazione 'Giù le mani dalle nostre figlie e dai nostri figli, giù le mani dalle (s)famiglie arcobaleno Emilia-Romagna' organizzata dall'associazione Famiglie Arcobaleno Emilia-Romagna e le associazioni e i collettivi del Rivolta Pride.

La protesta con striscioni in piazza Maggiore a Bologna

Tra loro anche il sindaco, Matteo Lepore. "È molto importante esserci oggi indossando la fascia tricolore – ha detto – perché i sindaci che hanno deciso di fare le trascrizioni dei figli delle coppie omogenitoriali rispettano la legge, seguono il dettato della Corte costituzionale affermano dei diritti e non prestare il fianco a nessuna discriminazione". Per Lepore "serve una legge più chiara, il parlamento deve avere coraggio. Noi sindaci chiediamo che sia introdotto anche il matrimonio egualitario, riteniamo che questa sia la proposta che possa risolvere ogni tipo di dubbio incertezza".

Federica Mazzoni, Matteo Lepore e Isabella Conti in piazza con le famiglie arcobaleno

In piazza c'era, tra gli altri, anche la sindaca di San Lazzaro, Isabella Conti. "Venire in piazza oggi – ha sottolineato – era un atto di impegno e di partecipazione vera". Conti ritiene che accanto a un "approfondimento giuridico vero" su un tema così delicato come quello delle trascrizioni dei figli delle famiglie omogenitoriali "serva anche scendere in piazza, per stare vicino alle persone che in questo momento sono molto preoccupate e stanno molto soffrendo per le discriminazioni che vivono e soprattutto vivono i loro figli".

Famiglie arcobaleno: folla di persone davanti a San Petronio

In piazza è arrivata inoltre la segretaria del Pd di Bologna, Federica Mazzoni, che ha detto: "Siamo qui a fianco di queste famiglie per difendere i loro bambini e le loro bambine: le discriminazioni sono tutte odiose ma quando si parla di progetti di vita, di famiglie che si amano, allora si che bisogna scendere in piazza".

La manifestazione di oggi ha preceduto un altro incontro organizzato dalle famiglie arcobaleno e dai movimenti Lgbtq+ in piazza Maggiore il 20 maggio che avrà carattere nazionale.