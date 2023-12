Farmacie aperte di turno a Natale e Santo Stefano 2023 a Bologna e provincia

Bologna, 24 dicembre 2023 – Anche a Natale e a Santo Stefano, ben più di una farmacia rimarrà aperta in città e in provincia, garantendo così ai cittadini di trovare una concreta risposta alle urgenze dell’ultimo minuto anche durante le giornate di festa. L’elenco completo è disponibile anche sul sito di Federfarma.

Farmacie di turno per Natale e 26 dicembre 2023 a Bologna e provincia

Farmacie aperte a Bologna

Orario tradizionale

Nel Comune di Bologna, da lunedì 25 dicembre a domenica 31 dicembre seguiranno l'orario di apertura 8.30-12.30 e 15.30-19.30 la Farmacia Alberani (via Farini, 19), la farmacia Carracci (via Tiarini, 16), la farmacia comunale Andrea Costa (via A. Costa, 156), la farmacia comunale Cavazzoni (via Cavazzoni, 2), la farmacia comunale Triumvirato (via Triumvirato, 28), la farmacia Croce Bianca (via Saffi, 63) la farmacia dalle Due Torri (via S. Vitale 2/D), la farmacia De Pisis (via A. Ruffini 2/C), la farmacia Ferrari (via Dagnini 34/a) la farmacia Irnerio (via Irnerio, 20), la farmacia Nuova S. Pietro (via Massarenti 223/5), la farmacia S. Antonio (via Massarenti 108), la farmacia S. Giorgio (via Garavaglia, 6/B), la farmacia S. Salvatore (via Porta Nova, 2).

24 ore su 24

Resteranno aperte ventiquattro ore su ventiquattro, la Farmacia Ippodromo Arcoveggio (via di Corticella, 180) la Farmacia Pontevecchio (via Emilia Levante, 29), la Farmacia San Paolo (via Collegio di Spagna 1/a). Infine, la Farmacia Comunale di piazza Maggiore 6 è aperta 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Farmacie aperte in provincia

In provincia invece rimarranno in servizio 24 ore su 24 le seguenti farmacie.

Casalecchio di Reno: Farmacia Cimabue, in via Porrettana 385/2

Vedrana (Budrio): Farmacia Vedrana, in via Zenzalino Nord 53

Bargellino (Calderara di Reno): Farmacia Persicetana, in via Persicetana 6/D

Castel Maggiore: Farmacia Sorace Maresca, in via Gramsci 214/ABC

Castenaso: Farmacia comunale Stellina, in piazza Maria Curie 3-5

Minerbio: Farmacia Santa Caterina, in via Savena Superiore 19

Molinella: Farmacia Sgarbi, in via Mazzini 119

San Giovanni in Persiceto: Farmacia Soldà, Corso Italia 82

San Pietro in Casale: Farmacia San Pietro, via Matteotti 172/176

Cicogna (San Lazzaro): Farmacia Stella, in via S. Calindri 14

Granaglione Ponte della Venturina (Alto Reno Terme): Farmacia Venturina, via Nazionale 52

Pian di Venola (Marzabotto): Farmacia Pian di Venola, via Porrettana Sud 50/2

Rastignano (Pianoro): Farmacia di Rastignano, via A. Costa 58

San Benedetto Val di Sambro: Farmacia Speghini, via Risorgimento 17

Crespellano (Valsamoggia): Farmacia di Crespellano, via Provinciale 243.