Supermercati aperti 25 e 26 dicembre 2023 a Bologna

Bologna, 24 dicembre 2023 – Può capitare che, all’ultimo minuto e con la tavola già imbandita, in cucina manchi un ingrediente determinante per completare il cenone della Vigilia, il pranzo di Natale o quello di Santo Stefano. Anche per questo motivo, infatti, consultare gli orari di apertura dei supermercati presenti sul proprio territorio può rivelarsi un elemento fondamentale per chi si ritrova a dover cercare, velocemente, una soluzione al proprio imprevisto. Anche durante i giorni festivi o prefestivi, infatti, alcuni punti vendita terranno le serrande alzate o, altrimenti, seguiranno orari differenti da quelli canonici: anche per questo, è sempre bene fare prima una ricerca per pianificare al meglio le proprie spese.

Supermercati aperti il 24, 25 e 26 dicembre 2023 a Bologna e provincia

Per quanto riguarda i punti vendita Esselunga, il 24 dicembre, vigilia di Natale, i negozi rimarranno aperti dalle 7,30 alle 20, mentre rimarranno chiusi il 25 e il 26 dicembre.

Il Carrefour Express in piazza di porta Castiglione (davanti all’ingresso dei Giardini Margherita), che normalmente è operativo fino alle 23,45 tutti i giorni, sarà aperto il 24 dicembre dalle 7 alle 20, il giorno di Natale dalle 7 alle 13,30 e il 26 dicembre dalle 7 alle 23,45. Il punto vendita alla Croce di Casalecchio (via Porrettana 49) sarà aperto il 24 dicembre dalle 9 alle 20; il giorno di Natale dalle 9 alle 13; a Santo Stefano dalle 9 alle 20.

Passando invece ai punti vendita Pam in regione, il giorno della vigilia rimarranno aperti dalle 8 alle 20, mentre chiuderanno a Natale: soltanto alcuni negozi rimarranno invece aperti a Santo Stefano come ad esempio il punto vendita di via Marconi e in via Zanardi a Bologna, con orario dalle 9 alle 19.30.

I punti vendita di Coop Alleanza 3.0 in Emilia Romagna, invece, abbasseranno le saracinesche nelle giornate di Natale e Santo Stefano, mentre rimarranno aperti durante la vigilia con chiusura anticipata alle 19.

Orari standard il 24 dicembre per i negozi Aldi, che chiuderanno invece durante la giornata di Natale e riapriranno a Santo Stefano seguendo gli orari domenicali (9-21).

Non è finita qui. Serrande abbassate anche per i punti vendita Lidl, sia a Natale che a Santo Stefano, mentre rimarranno aperti durante la vigilia con orari differenti a seconda dei negozi: è consigliabile quindi, verificare a seconda del negozio di proprio interesse.

Conad invece avrà alcuni supermercati aperti anche il 25 e il 26 dicembre, ma anche in questo caso bisognerà accertarsi che lo sia anche quello dove ci si vuole recare.

I punti vendita Despar rimarranno aperti durante la vigilia di Natale e rimarranno chiusi, al contrario, il 25 dicembre: per quanto riguarda Santo Stefano, invece, soltanto alcuni negozi terranno le serrande alzate in Emilia-Romagna, come ad esempio quello in piazza delle Medaglie d’oro o in via delle Armi a Bologna.