Figliuolo s’iscrive alla passeggiata sui Bregoli

Il generale ringrazia per l’invito a partecipare alla camminata ‘Su e giù per i Bregoli’, ma ribadisce che il ripristino non può rientrare in quelli considerati urgenti. A una settimana dalla lettera del presidente della Pro Loco di Casalecchio il commissario straordinario alla ricostruzione Figliuolo con una missiva firmata dal suo capo ufficio di gabinetto risponde all’appello che Alessandro Menzani (nella foto a fianco) gli aveva inviato per perorare la causa del ripristino del sentiero dei Bregoli.

Lo storico percorso che congiunge il centro della cittadina sul Reno con il santuario della Madonna di San Luca, già vietato ai ciclisti per ragioni di sicurezza, dallo scorso 22 maggio è interdetto anche a tutti gli escursionisti. Una transenna ed un divieto di transito sono stati apposti ai due accessi: a valle al parco Talon e monte nella piazzola a poca distanza da via Monte Albano. A giudicare dalle tracce di passaggio questo divieto non viene rispettato da tutti, ma la chiusura ufficiale che dura da oltre quattro mesi si prevede possa prolungarsi nel tempo perché, come aveva chiarito in consiglio comunale l’assessore all’ambiente Barbara Negroni, l’esclusione di Casalecchio dal perimetro delle zone per le quali scattano i provvedimenti straordinari coordinati dal commissario Francesco Paolo Figliuolo fa sì che la sistemazione delle frane che in diversi tratti hanno spazzato via il sentiero sia totalmente a carico del Comune. E non è cifra da poco, visto che una prima stima dell’importo del finanziamento necessario tocca quota 200mila euro. Soldi che attualmente non sono disponibili, ha chiarito la Negroni, che nel progetto di sistemazione dei lunghi tratti spazzati via dalle frane ha coinvolto il Consorzio della bonifica renana.

"Al riguardo delle difficili condizioni del sentiero dei Bregoli, pur tenendo conto dell’alta valenza storica e simbolica del sentiero, mi preme evidenziale che tale ripristino, non potendo rientrare in quelli considerati urgenti, potrà essere eventualmente valorizzato dalla Regione nell’ambito dei piani e programmi a favore degli ambiti rurali finanziati dalla Comunità europea", si aggiunge nella risposta inoltrata dalla Struttura di supporto per il commissario straordinario alla ricostruzione. Il quale poi però aggiunge che "è stata valutata con ogni favorevole predisposizione la possibilità di prendere parte alla camminata, da subordinare a futuri impegni istituzionali ad oggi non programmabili". Una possibilità colta dal presidente Menzani: "Lo ringrazieremo per la risposta e per le indicazioni fornite, e ci ricorderemo certamente di rinnovare l’invito per Pasquetta, ci contiamo".

