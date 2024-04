Furto in trattoria a Bologna sventato da un passante

Bologna, 28 aprile 2024 – Stava cercando di forzare l’inferriata della finestra che è sul lato della storica Trattoria Belfiore di via Marsala, ma è stato visto da un passante che ha avvisato le forze dell’ordine. È accaduto sabato notte intorno alle 2.30 poco dopo la chiusura del locale. Un uomo di 49 anni, di origini tunisine, che è risultato non essere in regola con i permessi di soggiorno, stava cercando di forzare l’inferriata di una finestra laterale del ristorante, che si affaccia su via del Fico.

L’uomo stava cercando di effettuare lo scasso avvalendosi di un crick, ma è stato notato da un passante che ha prima avvertito il rumore metallico, poi lo ha visto. Ed ha avvisato la polizia che, arrivata subito sul posto, lo ha praticamente colto sul fatto e lo ha arrestato per tentato furto pluriaggravato.

Non nota la provenienza dello strumento utilizzato per tentare di forzare l’inferriata, ma anche nei pressi della trattoria c’è in atto un cantiere e l’attrezzo potrebbe essere stato recuperato anche lì, ma questo non è stato, almeno al momento, accertato.