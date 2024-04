Furti, a Bologna non c’è tregua: ladra ruba da Le Tuate

Bologna, 25 aprile 2024 – L’allarme furti in zona universitaria non si arresta. Questa volta, nel mirino dei soliti ignoti - in questo caso delle solite ignote - è finito ‘Le Tuate’, il bistrot di via San Vitale.

Dove, l’altra notte, una ragazza, ripresa in azione dalle telecamere a volto scoperto, dopo essersi introdotta passando attraverso una strettissima grata su via Petroni, ha iniziato a frugare ovunque.

Non riuscendo ad aprire la cassa, è uscita portando via un centinaio di euro in monetine, le mance dei clienti, contenute in alcuni bicchieri.

L’episodio, ennesimo sintomo di quel degrado insanabile che attraversa la zona universitaria, è stigmatizzato da Giovanni Favia, che assieme ad altri esercenti, negozianti e residenti della zona sta lavorando alla nascita di un nuovo comitato per cercare di portare ulteriore attenzione e sicurezza in una zona che, malgrado controlli e attività di polizia, resta sempre critica.