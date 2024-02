Furto valigie a Bologna: preso ragazzino che era appena uscito dal Pratello

Bologna, 9 febbraio 2024 – Aveva appena accompagnato i famigliari a prendere il treno, quando l’ispettore della Polfer, libero dal servizio, ha notato due ragazzi che, saliti a bordo del treno Italo senza bagagli, ne scendevano subito dopo con due valigie.

Il poliziotto, che aveva con sé il figlio di sei anni, ha deciso di seguire i due, allertando contemporaneamente i colleghi del commissariato Due Torri San Francesco. L’ispettore ha visto i due uscire in via Carracci e poi proseguire fino a Nicolò dall’Arca. Dove, trovato un posto appartato, hanno iniziato ad aprire le valigie per furgare all’interno.

Proprio mentre lo facevano, però, sono stati bloccati dall’ispettore e dalla pattuglia appena arrivata: si tratta di due giovanissimi tunisini, un diciottenne e un diciassettenne. Quest’ultimo, in particolare, negli scorsi giorni si è reso protagonista di altri furti e rapine.

Lo scorso 5 febbraio era stato fermato e denunciato per un taccheggio in un supermercato; il 6, invece era stato preso dalla polizia dopo aver rapinato turisti dell’iPhone in piazza Minghetti.

Accompagnato al Cpa del Pratello, dopo poche ore era tornato in libertà e, neppure 24 ore dopo, assieme al compare, aveva messo a segno il furto in stazione. Il minorenne è stato quindi di nuovo accompagnato al Pratello, deferito per furto aggravato; il diciottenne è stato arrestato per lo stesso reato.