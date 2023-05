Giampaolo Amato, in carcere per omicidio a Bologna, il Riesame: “Potrebbe commettere altri reati”

Bologna, 29 maggio 2023 – Giampaolo Amato ha una “straordinaria capacità di accreditarsi agli occhi degli altri, mistificando la realtà”. E l’omicidio di sua moglie Isabella Linsalata, il 31 ottobre 2021, “si avviava a essere il delitto perfetto”

Giampaolo Amato, ex medico Virtus, in carcere con l'accusa di omicidio

Così il tribunale del Riesame ha motivato il rigetto del ricorso dei difensori, ad aprile, e la conseguente conferma della custodia in carcere per il medico di 64 anni, accusato dalla Procura di aver ucciso la moglie, di 62 anni, con un cocktail letale di farmaci. Amato, per il Riesame, avrebbe “premeditato con freddezza l’omicidio”, e la sua “condizione di padre di famiglia e stimato professionista non ha minimamente valso a frenarlo da concepire un atroce crimine, progettarlo, eseguirlo e occultarlo con insistite e callide manovre”.

Perciò, potrebbe commettere altri reati, “per gelosia o per vendetta”, nei confronti dell'altra donna con cui aveva una relazione (e che lo ha lasciato) o della cognata, che ha denunciato la precedente somministrazione di benzodiazepine alla sorella e ne ha preteso l’autopsia dopo il decesso.