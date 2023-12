Gratta e vince 50mila euro, festa al bar Rosso Blu

"La dea bendata è tornata per l’Immacolata". Questa la frase che hanno simpaticamente pronunciato alcuni cittadini curiosi di Granarolo quando ieri, durante i festeggiamenti natalizi di paese, si è sparsa la notizia che un fortunato aveva vinto cinquantamila euro con un Gratta e Vinci. La tabaccheria baciata dalla fortuna? Sempre la stessa: quella del bar Rosso Blu di Quarto Inferiore, ultra nota sul territorio perchè spesso foriera di biglietti vincenti. "Che dire? Siamo felici perchè è un gran bel regalo di Natale in anticipo" dicono altri passanti. Il vincitore, stando a quanto si dice a Quarto e al Rosso Blu, è un giovane ragazzo di passaggio che si era fermato poco prima a comprare il biglietto: un Miliardario maxi. Il giovane è, poi, rientrato poco dopo, emozionato e sbigottito, esibendo al tabaccaio il biglietto vincente appena ‘grattato’. Grande l’emozione per il giovane anche al Rosso Blu. Fortuna ha voluto che a far vincere al giovane il grattino da cinquantamila euro sia stato un solo, unico, numero scelto dalla dea bendata: il 50.

z.p.