Gratta e vinci e Superenalotto, tante vincite nel 2023

Bologna, 20 ottobre 2023 - Dalla Lotteria al Superenalotto passando per i Gratta e Vinci, tanti i fortunati in Emilia Romagna che nel 2023 sono stati baciati dalla fortuna. L'ultima quella di oggi a Ravenna: con pochi euro al Gratta e Vinci de ‘Il Miliardario Maxi', il fortunato si è portato a casa ben 5 milioni di euro.

Ma dall'inizio dell'anno hanno festeggiato in diverse zone della regione: Bologna, Rimini, Reggio Emilia, Modena. Il 2023 è iniziato subito bene in Emilia Romagna con la Lotteria Italia e una vincita da 5 milioni a Bologna. Il primo premio della Lotteria Italia, l’estrazione della Befana, la più ‘amata dagli Italiani’ dai tempi di ‘Canzonissima’, non era mai arrivato all’ombra delle Torri: è stata la prima volta che il biglietto vincente fosse stato venduto in città. Dea bendata sotto le Due Torri anche a febbraio questa volta con il Superenalotto. Un'estrazione storica quella della sera del 16: è stato vinto il ‘6’ più alto della storia (e del mondo) con un jackpot di ben 371 milioni di euro. Si era arrivati alla vincita record dopo 635 giorni di attesa realizzata grazie a un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal.

Questa super vincita è stata divisa in 90 quote da 5 euro ciascuna acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai propri giocatori. Ai 90 giocatori che hanno centrato il super premio sono andati poco di più di 4 milioni di euro. In Emilia Romagna le vincite si erano registrate a Cattolica in provincia di Rimini; Valsamoggia (Bologna); Vergato (Bologna); Carpi (Modena); Fabbrico (Reggio Emilia). Con le estrazioni del 19 aprile c'è chi a Modena c'è chi ha indovinato il cinque al Superenalotto portandosi a casa oltre 260mila euro. Il 30 maggio viene baciata dalla fortuna Rimini grazie al gratta e vinci "Turista per sempre’: giocando 5 euro è stato incassato un vitalizio da 2 milioni.

Il 16 luglio si è brindato a Castenaso (Bologna) dove "grattando" sono stati vinti 300mila euro.

Il 6 settembre è stata registrata una maxi vincita a Malalbergo (Bologna): portati a casa due milioni di euro grazie a un ‘grattino’ da dieci. Solo il giorno prima altra vincita di ben 500mila euro arrivata con un tagliando del concorso 500 Special a Rolo (Reggio Emilia). Il 13 settembre altra vittoria al gratta e vinci a Solarolo (Ravenna) da mezzo milione di euro.