Superenalotto, anche a Carpi una schedina da 4 milioni di euro: tabaccheria in festa

Al centro Emanuele Martinelli con i genitori Edda e Gianfranco

Carpi (Modena), 17 febbraio 2023 – E’ caccia al carpigiano neo milionario che, con una schedina precompilata da 5 euro, si è portato a casa oltre 4 milioni di euro con il Superelanotto. Alla tabaccheria ‘Magnanini’ di via Giovanni XXIII stamattina si respira un’atmosfera frizzantina.

I clienti entrano in processione e la domanda è la stessa: ‘Chi è il vincitore?’. I titolari della ricevitoria, Emanuele Martinelli, insieme ai genitori Gianfranco ed Edda, sono emozionati e sorpresi: "Non abbiamo la più pallida idea di chi sia il vincitore o la vincitrice! Da stamattina è un continuo squillare del telefono, tra amici, parenti, conoscenti, tutti vogliono sapere chi è il fortunato carpigiano! Qui da noi passano tanti clienti, quelli storici, ma anche tanti di passaggio visto che ci troviamo su una via così trafficata”.

La tabaccheria è un punto di riferimento storico del quartiere e non solo: da 70 anni serve i cittadini. E’ stata infatti fondata dalla signora Magnanini, poi il figlio Gianfranco ha iniziato a 18 anni a lavorare con lei, poi è subentrata negli anni Novanta anche la moglie Edda e dal 2008 il figlio Emanuele.

Una tabaccheria ‘fortunata’: oltre alla vincita milionaria, a novembre scorso 50 mila euro con il 10eLotto e, parecchi anni fa, ai tempi delle lire, 2 miliardi dio lire con il Lotto. «Siamo contenti per il vincitore – commentano i titolari – e reputiamo un vene che il premio sia stato diviso in tante quote. A noi come ricevitoria non spetta niente, poi se il vincitore vorrà venire a fare un brindisi lo accogliamo molto volentieri!".