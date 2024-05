Maserati, lavoratori in piazza Grande

Oggi, mentre in centro a Modena continua la grande vetrina del Motor Valley Fest – iniziativa importante in cui modenesi e non possono sognare davanti a splendide auto di lusso – le lavoratrici e i lavoratori di Maserati saranno in piazza Grande dalle 15,30 alle 17.30 con le loro famiglie a distribuire volantini ai visitatori per sensibilizzarli sulla loro situazione. "Perché dietro a un grande marchio e a grandi auto, possono celarsi sofferenze umane!", dice Cgil in una nota. "I lavoratori di Maserati sono in cassa integrazione dal mese di gennaio in modo quasi ininterrotto".