La cerimonia del Mak P 100: "Cadetti, fatevi guidare dal coraggio. E siate fieri del vostro percorso"

"Seguite i vostri sogni, questo vorrei dire a chi decide di intraprendere la carriera militare. Mancano solo cento giorni al conseguimento della nostra stelletta, della prima nomina a sottotenente. Questa stecca è il simbolo dei valori di cui noi, allievi dell’Accademia militare, siamo custodi. Con il passaggio della stecca agli allievi del primo anno simboleggiamo il passaggio di queste tradizioni". C’era grande emozione, ieri, al Novi Sad di Modena per la tradizionale cerimonia del ’Mak p 100’ degli Allievi Ufficiali del 204° corso ’Volontà’ dell’Accademia Militare, evento che segna i cento giorni mancanti alla promozione al grado di Sottotenente dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri. L’allievo Capo Scelto di Reggimento Francesco Fonticelli ha mostrato con fierezza la stecca, poi passata agli allievi del 205esimo corso Fierezza. La cerimonia si è svolta alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, del comandante per la formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carlo Lamanna, del Comandante dell’Accademia Militare, Generale di Divisione Davide Scalabrin oltre a tutte le altre autorità civili e militari. Il Generale Masiello ha sottolineato l’importanza del traguardo raggiunto dagli Allievi del 204° corso ’Volontà’: "Sono certo che questo per voi è un momento di grande emozione e soddisfazione. Stiamo vivendo una rivoluzione militare – ha proseguito il Generale Masiello – e assistiamo a conflitti nei quali si fondono caratteristiche della prima guerra mondiale e guerre futuristiche. Bisogna attrezzarsi. Accanto agli strumenti sofisticati e alle tecnologie all’avanguardia, servono soldati formati per utilizzarli. Questo fa la differenza. Farò di tutto – ha concluso il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito – per accelerare tale percorso di adeguamento della Forza Armata, ma sarete voi i veri interpreti e artefici del cambiamento".

"Sarete comandanti solo nella misura in cui saprete trasmettere ai vostri collaboratori gli ideali in cui credere: così potrete ottenere stima e rispetto. Agite con determinazione e coraggio; siate fieri del percorso intrapreso e umili nell’affrontare una vita di crescenti responsabilità" ha detto, rivolgendosi agli allievi, il comandante Scalabrin. Anche quest’anno, in occasione della serata di gala del "gran ballo delle debuttanti", gli Allievi Ufficiali prossimi alla promozione a Sottotenente hanno deciso di promuovere un’attività benefica a favore dell’unità ospedaliera di Pediatria del Policlinico di Modena che permetterà di donare, nei prossimi giorni, un nuovo ecografo utile a migliorare e implementare le competenze specialistiche pediatriche.