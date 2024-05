Ex Diurno, . Nugnes parla di Senna

In occasione dell’inaugurazione del Motor Valley Fest, la mostra ’High Speed – velocità e moda nel racing’, promossa da Modenamoremio, organizzata da Maria Carafoli, realizzata con la direzione artistica di Modateca Deanna e con la collaborazione per gli allestimenti di Studio Paolo Bazzani ha ufficialmente aperto le sue porte al pubblico. Allestita presso due prestigiose sedi quali le sale appena rinnovate di Palazzo Solmi e l’Ex Albergo Diurno, la mostra prende ispirazione dal mondo del racing e della Formula 1, per raccontare un quadro avvincente della società e dell’epoca. Un racconto celebrativo del mondo del racing che riconduce ad un’epoca irripetibile di grandi emozioni e vittorie. In concomitanza con la mostra, all’interno dello spazio Ex Diurno, sono stati organizzati diversi incontri con autori e alcuni testimoni dell’epoca che presentano libri e storie di vita. Oggi alle 10 Franco Nugnes presenta il libro ’Senna le verità’ e alle 17 sarà la volta di ’Cuori e Motori’ cpm il prof. Francesco Fedele. Domani alle 10/11.30/15.30 e 17 proiezione del film ’Mauro Forghieri, l’ingegnere geniale’ a cura di Frameatwork mentre l’8 maggio alle 18 sarà la volta di ’Giù la visiera e piede a tavoletta’ e ’Giù la visiera…a rincorrer l’estate’. Renata Nosetto si racconta.

Orari di apertura della mostra: Palazzo Solmi – via Emilia Centro, 269 Dall’1 al 19 Maggio: dal martedì al venerdì: 16– 19 Sabato, domenica e festivi: 10– 13 | 16 – 19.