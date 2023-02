Superenalotto oggi, l’estrazione premia Bologna: vinti 8 milioni in provincia. Ecco dove

Superenalotto, vincite da capogiro anche nel Bolognese

Per approfondire:

Bologna, 16 febbraio 2023 – La Dea Bendata è atterrata anche in provincia. Sì, il fortunato sistema che ha fruttato un Jackpot record da 371 milioni farà felice anche due giocatori nel bolognese, che hanno vinto quattro milioni a testa

Con l’estrazione del 16 febbraio è stato centrato il premio più alto di sempre da 371 milioni di euro. Si tratta anche del montepremi più alto attualmente in palio in tutto il mondo. Ecco la combinazione vincente: 1,38,47,52,56,66 Numero Jolly: 72 Numero Superstar: 23

Le schedine vincenti sono state ‘staccate’ – secondo quanto comunica una nota di Agimeg - alla tabaccheria Gualandi Marcello via Gordini 24 2 in Valsamoggia e alla tabaccheria Bernardi Sara, di via Monari 14 a Vergato.

Nel dettaglio, in tutta Italia, sono state 90 quote del sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal che hanno fruttato la vincita record di oltre 371 milioni.

Come funziona il sistema

Si tratta di 90 quote da 5 euro ciascuna acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai propri giocatori. Ai 90 giocatori che hanno centrato il super premio andranno poco di più di 4 milioni di euro.

Precisamente 4.123.707,71 euro. Cinque fortunati vincitori sono in provincia di Macerata, a Montecassiano, dove un tabaccaio ha venduto 5 quote del sistemone rendendo così 5 persone milionarie.