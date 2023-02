Superenalotto Bologna: viaggio nelle tabaccherie baciate dalla fortuna a Bazzano e Vergato

Bologna, 17 febbraio 2023 – L’Appennino Emiliano-romagnolo sbanca al Superenalotto. Due le vincite da 4 milioni di euro ciascuna, la prima alla Tabaccheria Gualandi di Bazzano e la seconda alla Tabaccheria Vittoria nel centro di Vergato.

Il 6 dei record (montepremi da 371 milioni di euro, il più alto di sempre) è stata centrato tramite bacheca dei sistemi distribuendo il montepremi in 90 schede.

La dea bendata torna nel Bolognese dopo la maxi vincita da 5 milioni di euro della Lotteria Italia centrata sotto le Due Torri all’inizio di gennaio.

“Siamo emozionati - commentano Marcello e Mila Gualandi, proprietari della tabaccheria di Bazzano dal 2007 - che una delle quote vincenti sia stata giocata proprio qui. Ultimamente moltissime persone hanno tentato la fortuna visto il montepremi, ma non abbiamo idea di chi possa essere il biglietto vincente. L’ultima giocata fortunata al Superenalotto è stata circa una decina d’anni fa, dove furono vinti 200mila euro. Ci portiamo dietro la gloria di essere stati coloro che hanno battuto la schedina dei record”.

Entusiasmo e un pizzico d’invidia è ciò che si respira nel centro di Vergato dove alla Tabaccheria Vittoria è un via vai di persone che entrano per congratularsi con Sara, Serena e Antonio, gestori del negozio di famiglia. “È una grande emozione - spiegano -, da stamattina abbiamo ricevuto molte telefonate dai clienti che si congratulavano. Siamo felici che Vergato sia stato protagonista di una vincita così importante, la più alta in assoluto qui da noi. Del fortunato/a non sappiamo niente, ma siamo contenti a prescindere. Oggi è una giornata di festa per questo piccolo paese”