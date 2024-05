’Run for Mary’, fede e sport . In movimento per la Vergine

La Madonna di San Luca sabato è scesa in città e ieri pomeriggio, la città si è mossa per la Vergine. La bella domenica di sole infatti ha favorito la ’Run for Mary’, la camminta ludico-motoria aperta a tutti che ha percorso le vie del centro storico, partendo da piazza Santo Stefano per concludersi nel cortile dell’Arcivescovado, in via Altabella. Una passeggiata, ormai tradizionale, proposta dal Comitato per le manifestazioni petroniane, con la collaborazione con le realtà sportive del territorio, per celebrare la presenza della sacra icona in cattedrale. "La ’Run’ – spiega don Massimo Vacchetti, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale dello sport, pellegrinaggi e tempo libero – è un momento straordinario di incontro tra sport e fede, Chiesa e città, corsa e sosta, tradizione e innovazione. La Madonna ogni anno si mette in moto per raggiungere il cuore di Bologna e la ’Run for Mary’ è l’eco di questo movimento e ha il suo culmine nel cortile dell’Arcivescovado, dove chiunque abbia riscoperto la città, camminando per le sue strade piene di storia e di immagini che raffigurano la Vergine, si può fermare un momento conviviale".

La settimana durante la quale la Madonna è in città è sempre molto fitta di momenti importanti per i credenti. Oggi alle 19, nella chiesa di San Domenico Savio di via Isabella Andreini, l’arcivescovo Zuppi celebrerà la messa per la festa del Patrono. Delle tante celebrazioni, quella di mercoledì è particolarmente sentita: alle 17.15 la Madonna di San Luca raggiungerà in processione la basilica di San Petronio e alle 18 dal sagrato, l’arcivescovo impartirà la benedizione alla città. Seguirà il ricordo, insieme al sindaco Lepore, delle vittime dell’esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi.