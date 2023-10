Incidente a Fano: Si scontrano due Smart, in codice rosso un 72enne

Paura ieri mattina per un 72enne fanese, trasportato al Pronto Soccorso di Fano in codice rosso, dopo un incidente stradale avvenuto proprio a pochi metri dall’ingresso dell’Emergenza-Urgenza. Erano circa le 11 quando la traiettoria di due Smart si è incrociata nell’intersezione tra via Lelli e via Gigli, sbalzando le due auto una contro un cancello e l’altra contro un palo della luce. Stando alla ricostruzione della Polizia locale, la Smart Forfour condotta da un ragazzo romano di 19 anni percorreva via Gigli verso sud quando giunto all’incrocio con via Lelli, nel proseguire la marcia su via Toscanini ha urtato la Smart Fortwo condotta da un fanese di 72 anni che giungeva dalla sua sinistra, lungo via Lelli, facendolo finire contro il palo della luce.