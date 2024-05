Il guado di Monterenzio abbattuto: le ruspe arrivate all’alba per demolirlo

Monterenzio (Bologna), 22 maggio 2024 - Game over: il famoso guado di Monterenzio è stato demolito. All’alba e all’improvviso sono tornate le ruspe per demolirlo. Una vicenda che dura da mesi.

L’infrastruttura, costruita da sette imprenditori locali, per ovviare alla sp7 Idice interrotta da frane, è stato il simbolo del paese dopo il difficile periodo dell’alluvione. È diventato, però, ben presto il guado della discordia e dei dissapori tra cittadini e Comitati da una parte e istituzioni dall’altra.

Non appena, infatti, la sp7 è tornata viabile, in un primo momento a senso unico alternato, è arrivato ordine di demolizione: “In caso di piena dell’Idice il guado non è sicuro e rischia, anzi, di ostruire il deflusso creando maggiori problemi per la salvaguardia della zona”. Questo il parere tecnico avvallato anche da Regione e Città Metropolitana, oltre che dallo stesso Codacons.

I cittadini, però, al pari dei costruttori avevano chiesto che il guado rimanesse almeno finché la provinciale che attraversa il paese e le pareti che la circondano non fossero messe del tutto in sicurezza. Un primo tentativo di demolizione era stato fatto a inizio anno, ma un folto sit in di protesta, pacifico, aveva bloccato le ruspe. Ne era seguita una raccolta firme per bloccarne la demolizione. Stamattina però senza preavviso le ruspe sono riapparse e questa volta il guado è stato abbattuto