Colpito da ictus mentre è solo in casa: salvo grazie alla chiamata dell’amico

Bologna, 3 giugno 2024 – Era riverso a terra, ai piedi del letto. Qualche ora in più in quello stato e probabilmente non sarebbe sopravvissuto a un attacco ischemico. Protagonista di questa vicenda, a lieto fine, un 58enne di Loiano che è stato salvato dal pronto intervento dei carabinieri del Radiomobile di San Lazzaro di Savena coadiuvati dai vigili del fuoco del comando di Monzuno. Ma torniamo ai fatti. Il 58enne vive solo, in una frazione del paese appenninico di Loiano. Nella tarda serata di mercoledì i carabinieri di San Lazzaro hanno ricevuto una segnalazione, tramite il numero unico d’emergenza del 112. A telefonare un amico del 58enne, preoccupato perché non aveva più notizie dell’uomo dalla mattinata di domenica e tutti i telefoni, sia il cellulare che quello di casa, suonavano a vuoto. Insolitamente.

I militari del Radiomobile, dunque, si sono prontamente diretti con una pattuglia verso l’abitazione loianese del 58enne. Arrivati sul posto hanno incontrato anche una vicina dell’uomo, che ha dichiarato di non vederlo ormai da qualche giorno. Dopo gli inutili tentativi di farsi aprire la porta dell’abitazione bussando, i militari hanno deciso di chiamare i vigili del fuoco, che sono arrivati da Monzuno.

Il soccorso dell’uomo è andato avanti per quasi due ore. Tutte le serrature di casa, infatti, anche quelle delle singole stanze, erano chiuse a chiave. Per trovare il 58enne le forze dell’ordine hanno dovuto sfondare le porte. Il signore era a terra in camera, cosciente, ma inerme e impossibilitato a muoversi a causa di un ictus che lo aveva colpito già nelle prime ore di domenica. L’uomo è rimasto solo, a terra e al freddo, fino mercoledì sera. Se i carabinieri non fossero arrivati, probabilmente non ce l’avrebbe fatta. Il 58enne è stato poi soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno portato in ospedale, e ora fortunatamente prosegue il proprio percorso di ripresa.