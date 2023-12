Gran Reno, il sindaco Bosso in campo: "Un tavolo in Prefettura"

Bologna, 12 dicembre 2023 – Sindaco Massimo Bosso, lei ha espresso pubblicamente la sua preoccupazione per quanto accaduto sabato sera a Casalecchio al Gran Reno. Il fenomeno si era già manifestato. Com’è potuto accadere?

"Gran Reno dopo la ristrutturazione e l’ampliamento commerciale è una realtà a valenza metropolitana e regionale, dove si registrano fenomeni che oggi non sono più oggettivamente locali. I giovani, in particolare dopo la pandemia, hanno assunto modalità di espressione nuove e sempre più gestite attraverso i social. I grandi hub di forte aggregazione a livello metropolitano vengono quindi scelti come luoghi adatti a ritrovarsi, per manifestare le proprie modalità dello stare assieme e di esprimersi. Purtroppo, come avvenuto sabato e nel precedente caso del settembre 2022, a volte senza rispettare le regole e le misure necessarie per svolgere attività in modo sicuro".

Il Gran Reno è al centro di un grande polo attrattivo che ogni anno richiama milioni di visitatori e consumatori. Non era opportuno prevedere da subito un presidio di pubblica sicurezza?

"Le forze dell’ordine monitorano costantemente la struttura e come si è visto possono intervenire rapidamente in caso di necessità. La nostra polizia locale collabora con una costante presenza non solo nella gestione della viabilità, quando presenta criticità, ma anche nel controllo della struttura, in collaborazione con le altre forze dell’ordine e il servizio di sicurezza interno. Il Gran Reno è stato attenzionato fin dall’inaugurazione dell’ampliamento dal tavolo per l’ordine e la sicurezza, nel quale siedono il prefetto e tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine, che ha il potere, come già fatto e credo farà in modo ancora più netto, di prevedere prescrizioni alla proprietà utili a garantire la totale sicurezza del centro".

Di fronte al ripetersi di fatti che oltre al danno arrecato alle attività provocano una grande preoccupazione nelle famiglie e nei cittadini, cosa potete mettere in campo a breve?

"Si è immediatamente attivato un tavolo di confronto con la Prefettura e la Questura, per precisare le misure di prevenzione e intervento. Credo sarà richiesto innanzitutto un maggior impegno sulla sicurezza da parte del centro commerciale, al fine di bloccare sul nascere possibili nuovi episodi simili. Sul piano sociale si avvierà nei prossimi mesi un progetto educativo, che realizzeremo proprio all’interno di Gran Reno, con la collaborazione della Regione: sarà un’occasione preziosa per indagare e prevenire questi fenomeni, indirizzando le energie di questi giovani in modo sano e positivo. Anche su questo progetto sono certo che Klepierre darà un forte contributo: è prima di tutto interesse della proprietà che il Gran Reno venga visto come un luogo tranquillo e accogliente, in particolare per le tante famiglie che lo frequentano e vogliono continuare a farlo".