Incidente in A13: fuori strada con l’auto, è gravissimo

Bentivoglio (Bologna), 24 marzo 2024 – Pauroso incidente questa mattina sulla autostrada A13 Bologna-Padova. Erano da poco passate le 6 quando, al chilometro 16 della carreggiata sud, all’altezza di Saletto di Bentivoglio, una Lancia Ypsilon è uscita dalla carreggiata stradale. Al volante del mezzo, che procedeva in direzione Bologna, un romeno residente in Italia.

Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Stradale della sottosezione di Altedo e i sanitari del 118. L’uomo, che pare abbia fatto tutto da solo per cause da chiarire, è stato sbalzato con violenza fuori dall’abitacolo. È stato portato al Maggiore in codice di massima gravità ed è in prognosi riservata in Rianimazione.