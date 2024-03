Incidente tra auto all’incrocio, 48enne muore sul colpo

Sant’Agata Bolognese (Bologna), 28 marzo 2024 - Incidente stradale mortale questa mattina intorno alle 8 nel comune di Sant’Agata Bolognese. A perdere la vita un automobilista di 48 anni, residente nel Modenese, che è deceduto sul colpo. Mentre sono rimaste ferite altre due persone.

L’automobile guidata dall’uomo poi deceduto si è scontrata contro un’altra macchina all’incrocio tra le vie Montirone, Ghiarone. Incrocio regolato da un impianto semaforico e pare che all’origine dello scontro ci sia stata una mancata precedenza da parte di una delle due autovetture. Si è trattato, secondo una prima ricostruzione del tragico accaduto, di uno scontro laterale.

Per l’uomo di 48 anni alla guida di una delle due vetture non c’è stato nulla da fare e i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Altre due persone, una donna di 58 anni e un uomo di 47 anni, hanno riportato ferite di media gravità. Sul posto è intervenuto il 118, con tre ambulanze e una automedica, oltre a vigili del fuoco e ai carabinieri della stazione di Sant’Agata e del radiomobile della Compagnia di Persiceto, per i rilievi di rito.