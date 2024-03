Pensionata in scooter travolta e uccisa da un’auto dopo un sorpasso azzardato

Colli al Metauro (Pesaro), 27 marzo 2024 - Travolta e uccisa da un’auto mentre viaggiava in sella al suo scooter. La vittima è una pensionata di 74 anni, di Lucrezia di Cartoceto, mentre il conducente dell’auto un uomo di 30 anni, di origini ucraine, anch’egli residente nella medesima frazione.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, nella frazione di Calcinelli di Colli al Me tauro, all’altezza dell’incrocio per via dei Laghi. La vettura, una Peugeot 208, procedeva in direzione mare, mentre lo scooter nella direzione opposta. Per cause in corso di accertamento, la vettura avrebbe azzardato un sorpasso all’altezza dell’incrocio, urtando una vettura che procedeva nel medesimo senso di marcia e invadendo la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con la moto.

L’impatto, molto violento, non ha dato scampo alla pensionata, che è stata sbalzata a diversi metri, finendo all’interno di un’aiuola spartitraffico. Inutili i soccorsi: la donna è deceduta sul colpo.

Il conducente dell’auto se l’è cavata invece con qualche frattura, dopo essersi schiantato contro una pianta ai margini della carreggiata. Un’ambulanza del 118 l’ha trasportato in ospedale. Sul posto, per i rilievi di legge, gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Paolo Boiani, e i carabinieri della locale stazione, al comando del luogotenente Antonello Pannaccio. Strada bloccata e qualche disagio al traffico, fino al termine dei rilievi e alla rimozione dei veicoli incidentati.