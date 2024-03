Pesaro, rocambolesco incidente sulla Montelabbatese. Auto finisce nel fosso

Pesaro, 24 marzo 2024 – Pauroso schianto intorno alle 13 sulla Montelabbatese. Secondo le prime ricostruzioni i due mezzi, una Bmw con alla guida un giovane e una Lancia Musa guidata da una ragazza, sarebbe stati coinvolti in un frontale laterale che le ha praticamente distrutte. I conducenti, malgrado il violento schianto, avrebbero riportato solo lievi ferite e sono stati soccorsi dall’ambulanza del 118 intervenuta prontamente sul posto.

Secondo le prime ricostruzioni la Bmw si sarebbe diretta in direzione Pesaro e sarebbe entrata in collisione con la Lancia Musa che proveniva dalla direzione opposta per cause ancora da accertare. La Bmw a seguito del violento impatto è finita nel fosso, ma il conducente sarebbe riuscito a uscire da solo dal mezzo e i soccorritori l’avrebbero trovato già seduto sul ciglio della strada. La ragazza sarebbe stata aiutata da alcuni passanti ad uscire dal veicolo, ma anche lei avrebbe riportato solo lievi ferite.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza in mezzi liberando la circolazione e permettendo alle auto di poter scorrere senza intoppi.