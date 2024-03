Schianto all’incrocio tra via Giolitti e via Costa. Gravissimo 50enne

Gravissimo incidente ieri pomeriggio intorno alle 15 all’incrocio tra via Giolitti e via Costa. Un 50enne pesarese che procedeva in bicicletta è stato urtato da un’auto che sopraggiungeva.

Il colpo ha scaraventato il ciclista sull’asfalto provocandogli un gravissimo trauma cranico oltre ad una serie di ferite in varie parti del corpo. E’ sopraggiunta un’ambulanza del 118 e poco dopo l’eliambulanza da Ancona per il trasferimento d’urgenza nel più attrezzato nosocomio regionale. Le condizioni dell’uomo sono ritenute gravissime ed è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. La prognosi è riservata.

Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia locale a cui spetta il compito di ricostruire le eventuali responsabilità.

Da quanto si è appreso, sembra che l’automobilista non abbia visto l’arrivo del 50enne in sella alla sua bicicletta se non all’ultimo secondo quando ormai era troppo tardi per fare qualcosa. Ma sono ipotesi che solo l’accertamento della municipale dovrà confermare oppure no.