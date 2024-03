Orazietti arrestato a Valencia per droga, fu coinvolto nel tragico incidente sulle Siligate

Pesaro 22 marzo 2024 – La polizia ha arrestato in Spagna, precisamente a Valencia, Marco Orazietti, pesarese, 36 anni, pescatore. Deve scontare 3 anni e tre mesi di reclusione per spaccio di droga, con sentenze passate in giudicato da oltre un anno. Lo ha trovato la Squadra Mobile di Pesaro che è riuscita ad individuarlo e ad attivare le procedure per l’emissione di un mandato d’Arresto Europeo da parte della Corte di Appello di Ancona che è stato eseguito a Valencia due giorni fa.

Secondo la nota della Questura, Orazietti "era salito agli onori della cronaca per reati in materia di stupefacenti e, da ultimo, perché coinvolto in un incidente stradale del giungo 2019 con tre persone morte avvenuto sulla Statale alle Siligate”. Fra cui la fidanzata Silvia Lucarelli.

Per il concorso nel reato di omicidio colposo, avendo tirato il freno a mano perché la fidanzata guidava troppo forte, venne condannato dapprima a 3 anni e quattro mesi di reclusione ridotto in Appello ad 1,8 anni di reclusione e a 110mila euro di risarcimento danni (difeso dall’avvocato Andrea Giorgiani). Quel processo è ora davanti alla Corte di Cassazione.