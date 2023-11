Incidente Bologna, auto sale su marciapiede e investe una donna: è in pericolo di vita

Bologna, 23 novembre 2023 - È ricoverata in rianimazione all'ospedale Maggiore di Bologna una donna di 43 anni che è stata travolta da un'auto mentre camminava su un marciapiede. L'incidente è successo nel pomeriggio in via Rodolfo Mondolfo, zona Due Madonne.

A quanto si apprende, l'utilitaria Chevrolet percorreva la stradina a senso unico con direzione via Golinelli quando, per cause da accertare, la conducente ha perso il controllo, salendo sul marciapiede e investendo il pedone. L'impatto ha fatto finire la 43enne, di origine asiatica, sotto la macchina tanto che, per liberarla e soccorrerla, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

La donna è in prognosi riservata e in pericolo di vita. Anche l'autista dell'utilitaria, una italiana di 70 anni, è stata portata in ospedale con un codice di media gravità, non è chiaro se a causa di lesioni avute nell'incidente o per un eventuale malore. Se fosse confermato, potrebbe essere stato lo stesso malore a farle perdere il controllo dell'auto. La ricostruzione precisa di quello che è successo è ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale.