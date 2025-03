Incidente in A1 nel Frusinate, agenti fuori servizio soccorrono i ragazzi del pullman

Bologna, 26 marzo 2025 – Avevano staccato dal turno di notte ed erano diretti, insieme, nel Casertano per qualche giorno di riposo i tre agenti delle Volanti che, liberi dal servizio, sono stati i primi a intervenire per soccorrere gli studenti universitari casertani, rimasti vittime di un grave incidente in A1.

È successo qualche giorno fa, intorno all’ora di pranzo, lungo la Milano-Napoli nel tratto compreso tra Pontecorvo e Ceprano, in direzione Roma. Qui un autobus, che trasportava 62 studenti, si è schiantato contro la segnaletica di un cantiere.

Gli agenti, in quel momento, si trovavano nello stesso tratto di autostrada e hanno praticamente assistito in diretta all’incidente. Senza pensarci un attimo sono subito intervenuti in soccorso ai ragazzi rimasti feriti, una decina, di cui uno in maniera grave.

Hanno allertato il 118 e gli altri colleghi e hanno prestato i primi aiuti ai ragazzi, poi trasportati nei pronto soccorso di Frosinone e Cassino. Il più grave è stato portato a Roma. Solo una volta terminata l’emergenza, i poliziotti delle Volanti bolognesi sono ripartiti verso Caserta, per un meritato weekend con le famiglie.