Maxi incidente oggi in autostrada A1 tra Modena Nord e Reggio: code e disagi

Bologna, 24 marzo 2025 – Un maxi tamponamento fra una decina di auto è avvenuto questa mattina nel tratto dell'autostrada che attraversa le province di Modena e Reggio.

Sono attualmente otto i chilometri di coda tra Modena Nord e Reggio Emilia, in direzione Milano.

L’incidente - per il quale sono intervenuti vigili dal fuoco da Modena, Polizia stradale, soccorsi e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia, è risolto e la coda è in diminuzione. A quanto si apprende, non risultano feriti.

Percorsi alternativi

Per chi viene da Bologna e va verso Milano è consigliato uscire a Modena Nord e rientrare poi a Reggio Emilia. Questo incidente, naturalmente, sta avendo ripercussioni anche sulla viabilità locale, a cominciare dalla via Emilia.