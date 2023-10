Incidente oggi a Bologna: muoiono zia e nipote sull’asse attrezzato. Strada chiusa

Bologna, 24 ottobre 2023 – Una donna di 51 anni e una giovane di trent’anni, zia e nipote, sono morte in un terribile incidente avvenuto intorno alle 15 sull’asse attrezzato, ossia la Bazzanese, all’altezza di Ponte Ronca, a Zola Predosa, nel Bolognese. Si sono scontrati un’auto e un camion.

A bordo della vettura c’erano la donna con 3 ragazzi: la giovane che ha perso la vita era nipote della conducente, anche lei deceduta. La zia era originaria di Formigine, nel Modenese, mentre la nipote trentenne era residente in Sicilia, probabilmente a Palermo.

Gravissimi gli altri due giovani passeggeri: una è stato caricato in elicottero e portato con estrema urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. Un altro ancora, sempre in codice di massima gravità, è stato caricato in ambulanza sempre verso il Maggiore.

I viaggiatori nella macchina, a causa dell'urto frontale con il camion erano infatti rimasti bloccati, e uno di loro risultava anche incastrato.

6 foto Una donna di 51 anni e una giovane di trent’anni, zia e nipote, sono le vittime

L’asse attrezzato è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni tra gli svincoli 9 e 11, nel tratto tra i comuni di Crespellano e Zola Predosa. Lo stop al traffico è stato necessario per permettere ai sanitari di intervenire e soccorrere così i feriti nel terribile incidente. E’ stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica del terribile schianto.