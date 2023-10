Davide, padre di 4 figli è morto a 49 anni dopo l’incidente in A14

Cesena, 24 ottobre 2023 – Non ce l’ha fatta Davide Capeti, 49 anni, camionista, che era rimasto coinvolto in uno dei due tragici incidenti alle 11 di ieri mattina sulla A14 tra i caselli di Cesena e Forlì, direzione nord. Davide Capeti abitava a Savignano sul Rubicone, babbo di quattro figli aveva una marea di amici e subito sui social sono arrivate e decine le condoglianze alla famiglia.

E’ deceduto alle 17 dopo essere stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena e sottoposto a intervento chirurgico. Il suo è stato il secondo incidente accaduto in pochi minuti sull’A14. Prima un camion al km 82, a causa di un pneumatico scoppiato è finito di traverso sulla carreggiata, si è ribaltato e ha preso anche fuoco, bloccando per cinque ore tutto il traffico e creando una fila che di minuto in minuto andava ingrossandosi sempre di più.

Il secondo incidente è stato causato da un tamponamento fra due veicoli, un’auto e un camioncino, un po’ più indietro del primo, in territorio cesenate. Qui la situazione è stata molto più grave per le persone. Il camioncino di Davide Capeti è finito fuori strada, nel fossato laterale. Sul posto sono intervenuti una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì e una del Comando di Rimini. Il lavoro più difficile e delicato è stato naturalmente quello di estrarre Davide Capeti che era alla guida del mezzo finito nel fosso laterale e fra i campi coltivati.

Incastrato nell’abitacolo, dopo un non facile lavoro dei Vigili del Fuoco, è stato trasportato con elimedica al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena in codice 3, quindi in condizioni molto gravi. E purtroppo alle 17 il suo cuore ha cessato di battere. L’altro ferito che era alla guida dell’auto coivolta nel temponamento, un 56enne di Faenza, è stato trasportato pure lui al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini, ma in codice 1, quindi con ferite non gravi. Illeso l’autista del camion che è riuscito a uscire da solo dal suo grosso mezzo. Sul posto per i rilievi di legge dei due incidenti sono arrivate pattuglie della Polizia Stradale che poi hanno disposto l’uscita dei mezzi in transito sull’A14 dal casello di Forlì per potere sistemare la corsia libera dell’autostrada in doppio senso di marcia e ripristinare il traffico su un’unica carreggiata. Alle 15, dopo 5 ore di blocco, il traffico è tornato a scorrere su una carreggiata nel doppio senso di marcia.