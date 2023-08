Incidente oggi a Monzuno: morta donna travolta da un’auto

Monzuno, 23 agosto 2023 – È morta sull’elicottero del 118, mentre i medici tentavano disperatamente di salvarla. Non ce l’ha fatta la donna rimasta stamattina in un incidente stradale avvenuto in località Brigola, sull’Appennino.

Secondo una prima ricostruzione, la donna di circa 50 anni stava percorrendo a piedi la strada provinciale che da Rioveggio porta a Monzuno, quando verso le 10,30 è stata travolta da un’auto che l’ha sbalzata facendola finire in un calanco.

Immediata è scattata la richiesta di soccorso e sul posto si è recato anche l’elisoccorso partito da Pavullo, oltre all’ambulanza e l’automedica del 118. Le operazioni di recupero sono state particolarmente difficoltose, vista la zona impervia in cui era finita la signora. Il volo fino all’ospedale Maggiore di Bologna è stato però inutile, purtroppo, perché la cinquantenne è morta sull’elicottero.

Sul posto anche i carabinieri di Vado per eseguire i rilievi di legge e ricostruire la dinamica dello schianto. Il traffico sulla provinciale è rimasto bloccato fino a mezzogiorno. Come da prassi, la Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.