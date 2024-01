Incidente fra il trenino dei turisti e auto: due feriti

Bologna, 29 gennaio 2024 – Il trenino rosso e blu che collega piazza Maggiore a San Luca è stato coinvolto in un incidente in via di Casaglia, proprio all’incrocio con via di Monte Albano.

Il trenino, sempre affollato dai turisti, era salito sui colli da via di San Mamolo e stava proseguendo verso il santuario sul colle della Guardia. Quando è stato il momento di svoltare a sinistra, è avvenuto l’impatto con un’auto che stava salendo da Casaglia con direzione parco Cavaioni. L’auto ha colpito il secondo vagone.

Sul trenino in quel momento c’erano 22 persone e per 2 è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118. Altre quattro persone sono state medicate sul posto dell’incidente e non è stato poi necessario portarli al pronto soccorso. Per tutti, sono stati momenti di grande spavento.

Oltre alle forze dell’ordine, sono interventi anche i vigili del fuoco. La dinamica dello scontro è ancora sotto indagine.