Grave anziano trascinato da un bus

Modena, 29 gennaio 2024 – Un uomo di 77 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Baggiovara dopo essere stato trascinato da un bus di linea in transito. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 in Largo Garibaldi. A ricostruire la dinamica dell’accaduto è la polizia locale, intervenuta sul posto poco dopo l’incidente. L’autobus di linea, secondo una delle dinamiche al vaglio, si sarebbe rimesso in moto mentre l’anziano stava scendendo dal mezzo, venendo poi appunto trascinato per oltre una decina di metri.