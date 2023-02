Ippodromo, il cancello resta chiuso. I vigili ‘tutelano’ i bimbi delle Acri

Massimiliano Donati

Bologna, 28 febbraio 2023 – Il cancellone dell’Ippodromo su via Arcoveggio rimane chiuso; l’Ippodromo, o meglio chi lo gestisce, proporrà al Comune un ingresso alternativo. Per quanto riguarda, invece, l’entrata e l’uscita secondaria dell’elementare Acri dal cancellone dell’Ippodromo su via Corticella, il Comune, onde evitare che le auto mettano a rischio bambini, adulti o passeggini, manderà una pattuglia di polizia locale, mentre l’Ippodromo metterà suoi addetti con la pettorina. Questo il piano uscito dall’incontro a Palazzo d’Accursio con il gestore dell’Ippodromo e l’assessore alla Scuola Daniele Ara. Proposta che ha in ogni caso incontrato il ‘no’ dei genitori delle Acri che, in presidio lungo il vialone dell’Ippodromo, chiedono il ritorno alla situazione precedente: cancellone su via Arcoveggio spalancato e stop alle auto da via Corticella. Oltretutto "sappiamo come va a finire: per un mese o due è tutto presidiato, poi non vedremo più nessuno", accusa un papà durante la protesta che mirava a bloccare il traffico sul vialone verde dell’Ippodromo, ma che non c’è riuscita per l’intervento di una pattuglia di polizia locale che fermava le quattro ruote prima. "Peccato che appena se ne sono andati, le macchine sono entrate, mentre i nostri figli erano ancora lì", chiosa arrabbiata una...